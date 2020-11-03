TCDD yine büyük zarar etti

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nün (TCDD) 2019’da dönem zararı 2 milyar 547 milyon TL oldu.





Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı kamu işletmeleri raporları verilerine göre, TCDD’nin toplam zararı son 5 yılda 11,7 milyar TL’ye, son 10 yılda 17,3 milyar TL’ye ulaştı.





BORÇ 7,3 MİLYAR TL’YE YÜKSELDİ





Sözcü Gazetesi'nden Emre Deveci'nin haberine göre TCDD’nin gelirleri 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 34,4 artışla 1 milyar 183 milyon TL’ye yükselirken, satışların maliyeti yüzde 21,1 artışla 2 milyar 831 milyon TL oldu. 853 milyon TL’lik de faaliyet gideri eklendiğinde, TCDD’nin 2019 yılı faaliyet zararı 2 milyar 503 milyon TL’ye ulaştı.





Kurumun 2019 yılı finansman gideri ise 341 milyon TL olarak açıklandı.





TCDD’nin toplam borcu da 6,5 milyar TL’den 7,3 milyar TL’ye yükseldi.





Kuruluşun personeli sayısı 2019’da bir önceki yıla göre 240 düşüşle 14 bin 23 oldu.





BÜTÇEDEN 2019’DA 10,6 MİLYAR TL TRANSFER







TCDD’nin yatırım harcamalarını ve zararlarını karşılamak üzere merkezi yönetim bütçesinden 2019’da aktarılan para 10,6 milyar TL’ye ulaştı.





Bu kapsamda TCDD’ye bütçeden aktarılan kaynak son 5 yılda 39,7 milyar TL’ye, son 10 yılda 60,7 milyar TL oldu.



