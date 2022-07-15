TCDD'deki yolsuzluk iddiası yargıya taşındı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara-İstanbul demiryolu ikinci kesim projesinde tespit ettikleri 200 milyon dolarlık yolsuzluk hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Yavuzyılmaz, Cengiz Holding'in de yer aldığı ihalede 200 milyon dolarlık yolsuzluk ve kamu zararı olduğunu söyledi ve Twitter hesabından konuya dair belgeler paylaştı.Yavuzyılmaz, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı raporuna dayandırdığı iddialarında, Ankara-İstanbul demiryolu hattı rehabilitasyon işi ikinci kesim yapım işlerinin 2006 yılında ihale edildiğini, sözleşmeyi Çinli bir firma, Cengiz İnşaat ve IC İçtaş'ın 610 milyon dolar bedelle kazandığını ancak işin taahhüt edilen sürede bitirilmediğini belirtti.Yavuzyılmaz ayrıca şirketlere 1922 gün ilave süre verildiğini ve işin yine bitirilmediğini söyleyerek "Çünkü raporda diyor ki süre uzatımına esas bazı olayların yüklenici kusurundan kaynaklandığı; örneğin tünel imalatlarının yavaş ilerlemesi ve TBM makinasının T-26 tünelinin içinde kalması. Nedir TBM makinası? Büyük bir dağı delen büyük bir matkap düşünelim. Dağın bir tarafından girip diğer tarafından çıkacak böyle devasa bir makine. Bu makine tünelin içinde kalmış. Bu makine özellik itibariyle de geriye doğru hareket eden bir makine değil. Orada sıkıştığı anda hem tünel ilerlemiyor hem de iş gecikiyor. Bu nedenlerle tünel imalatlarına devam edilememesi ve projenin tamamlanamaması. Yüklenici kusuru var ve iş bitirilemiyor." dedi.