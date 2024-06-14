Samanyolu Haber /Ekonomi / TCMB anketi açıklandı: İşte faiz, dolar ve enflasyon beklentisi /14 Haziran 2024 10:05

TCMB anketi açıklandı: İşte faiz, dolar ve enflasyon beklentisi

Merkez Bankası (TCMB), piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren haziran ayı anket sonuçlarını açıkladı.

SHABER3.COM

Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bir önceki ankette 38,78 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi haziran anketinde 37,75 oldu.

Mayıs anketinde 41,80 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise haziran anketinde 41,41 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,51 iken bu anket döneminde yüzde 50,77 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi haziran anketinde de yüzde 50,00 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ AZALDI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi mayıs anketinde yüzde 43,64 iken haziran anketinde yüzde 43,52 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.
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