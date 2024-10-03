TCMB Başkanı Karahan'a kritik soru: 5 bin lirayı ne zaman basacaksınız?

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, "En büyük kağıt paramız olan 200 TL, enflasyon karşısında eriyip değerini yitirdi. 200 TL’yi düğünde davulcuya verince yüzünü ekşitiyor. Kızıma 200 TL versem ‘Baba sen nerede yaşıyorsun’ diyor. 200 TL ile pazara gidilmiyor, 100 TL’nin yüzüne bakılmıyor, 10 TL 20 TL TL komik duruma düştü. Eskiden 500 TL basılacak deniyordu. Şimdi herhalde 5 bin TL basmak gerekecek. Yeni parayı basacak mısınız Başkan?" diye sordu.





Son 5 yılda Merkez Bankası'nda 6 başkanın değiştiğine de işaret eden Ağbaba, “Sizin yaşınız diğerlerine göre genç, umarım başkanlıktaki ömrünüz daha uzun olur” temennisinde bulundu.





Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine sunum yaptı. Karahan, enflasyonla mücadelede ve TL’ye olan güvende olumlu ilerlemeler yaşandığını anlatırken milletvekillerinden eleştiri yağdı.Ağbaba, yeni atanan iki genel müdür ile bir genel müdür yardımcısının AKP’li eski milletvekillerinin akrabası olduğuna ilişkin SÖZCÜ’nün haberine de dikkat çekti ve Karahan’a, “Atamaları yaparken liyakata mı yoksa AKP’li vekil akrabası olup olmadığına mı bakıyorsunuz? Kaç yönetici AKP’li vekilin akrabası?” diye sordu.CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verileriyle TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesine imkan kalmadığını belirterek, “Son 3 ayda enflasyon aylık ortalama yüzde 2.6 olduğunu söylediniz. Geri kalan 3 ayda ortalama yüzde 1 çıksa dahi enflasyon tahminlerinizi aşıyor. Peki o zaman nasıl olacak bu iş? OVP yeni açıklandı, dumanı tütüyor. Tahminler şimdiden gitti” dedi.İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta da Başkan Karahan’ı, “Bize piyasa bilgilerini sunuyorsunuz. Bankacılara yaptığınız sunumu bize de yapmayın” sözleriyle eleştirdi. TÜİK’in enflasyonu düşük çıkarması yüzünden bugün maaşlı herkesin sıkıntı yaşadığını da belirten Usta, TÜİK’te gerçek işsizlik verilerini açıkladığı için yakın geçmişte iki bürokratın görevden alındığını, bu korkuyla gerçek verilerin açıklanamadığını söyledi.Saadet Partili Selim Temurci de uygulanan enflasyonla mücadele programının, “insanlarımızı harcama yapamayacak hale getirirsek enflasyon yüzde 14’e, 15’lere gelebilir” anlayışına dayandığını savundu. CHP Milletvekili Faik Öztrak da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in Türkiye’yi vuracağı yönündeki söyleminin Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele çabasını ne kadar etkilediğini sordu.