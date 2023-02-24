Merkez Bankası'nda yeni bir Albayrak skandalı daha!

Merkez Bankası’nın dolar rezervleriyle ilgili Bloomberg’den çok konuşulacak bir iddia geldi. Yapılan açıklamaya göre Merkez Bankası’nın 128 milyar dolar skandalından sonra bir 108 milyar dolar skandalı daha yaşandı





Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albrayrak’ın yönetimiyle Merkez Bankası’nın dolar rezervleri dolar kurunu düşürmek için hızla eritildi. O dönem muhalefet partileri sıkça Merkez Bankası’nın rezervlerinden bahsedere “128 milyar dolar nerede” sorusunu sorarken yeni bir skandal daha ortaya atıldı.





MERKEZ BANKASI 108 MİLYAR DOLAR DAHA HARCADI

Bloomberg Türkiye ve İsveç Ekonomisti Selva Baziki, kendi sosyal medya hesabından dolar kurunu baskılamak adına Merkez Bankası’nın 2022 yılında arka kapıdan 108 milyar dolar döviz sattığını iddia etti.





Baziki’nin skandal iddiasında şunlar yer aldı





TCMB'nin 2022'de döviz piyasalarına 108 milyar dolar kadar müdahale ettiğini tahmin ediyoruz. Bu ayda 9 milyar dolar demek. 2022 müdahaleleri, bankanın 500 baz puanlık gevşeme döngüsünün ilk faiz indiriminin ardından Eylül ayında zirve yaptı.