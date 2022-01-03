TCMB'den yeni talimat: İhracat bedelinin yüzde 25’i Merkez Bankası’na satılacak

2021’de yıllık ihracat yüzde 32,85, ithalat yüzde 23,61 oranında arttı. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni bir talimatla ihracat bedelinin yüzde 25’inin, düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB’ye satılmasına karar verdi.







TCMB talimatının kapsamında dolar, euro ve sterlini cinsinden İhracat Bedeli Kabul Belgesi veya Döviz Alım-Satım Belgesi’ne bağlanan ihracat bedeli dövizler bulunuyor.





EN FAZLA İHRACAT ALMANYA, ABD VE İNGİLTERE’YE

Türkiye’nin 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiği üç ülke Almanya, ABD ve İngiltere oldu. İthalatta ise ilk üç sırada Çin, Rusya ve Almanya yer aldı.





Ticaret Bakanlığı’nca açıklanan verilere göre, 2021 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracat yüzde 24,88 artarak 22 milyar 274 milyon dolara, ithalat ise yüzde 29,15 artarak 28 milyar 912 milyon dolara yükseldi.





Dış ticaret hacmi, yüzde 27,25 artarak 51 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 77 oldu.





İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI

2021 yılında, 2020 yılına göre ihracat yüzde 32,85 artarak 225 milyar 368 milyon dolar, ithalat ise yüzde 23,61 artarak 271 milyar 355 milyon dolar seviyesine yükseldi.





Bu kapsamda, dış ticaret hacmi yüzde 27,64 artarak 496 milyar 723 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2021 yılında yüzde 83,1 oldu.