TDK'dan flaş açıklama: 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldı

Bakü, Azerbaycan - 11 Eylül 2024 - Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen üçüncü toplantısını 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında Bakü’de gerçekleştirdi. Toplantıda Türk devletlerinden resmi olarak atanmış komisyon üyeleri bir araya geldi. Toplantı sonucunda 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi üzerinde uzlaşıldı.







‘’TÜRK AKADEMİSİ VE TÜRK DİL KURUMU, ŞÜKRANLARINI SUNAR’’



Türk Dil Kurumu tarafından Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nun 3. toplantısına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





‘’Bu özverili çalışmanın neticesinde, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşılmıştır. Her harf, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir. Bu toplantının başarıyla sonuçlanması tarihi bir anı temsil etmektedir. Ortak Türk Alfabesi’nin geliştirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğini teşvik ederken, onların dilsel mirasını da korumaktadır. İlgili tüm kurumlar, önerilen Ortak Türk Alfabesinin uygulanmasını aktif bir şekilde desteklemeye davet edilmektedir.’’