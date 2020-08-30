‘Almazlar, daha önce de yaptım’

Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk’ün bugünkü yazısına göre Siirt’te görev yapan uzman çavuş Musa Orhan, intihara sürüklediği İpek Er’i on beş gün boyunca bir evde tuttu ve tecavüz etti. Musa Orhan bu sırada arkadaşlarıyla mesajlaştı. İpek Özgentürk’ün yazısında yer alan ifadelere göre o yazışmalar şöyle:







“Nebtın gardaş kıza”, “15 gündür a…koydum gardaş usandım vallaha”, “Yuh gardaşım sakın başını yakma”, “Sıkıntı yok almazlar daha önce de deneyimim var gardaşım”, “Bir ara bana da getir”, “Bakarız”, “Hadi lan naz yapma”.





Daha sonra İpek’in intihar ettiğini hatırlatan Özgentürk, Batman’daki çok sayıdaki kadın intiharlarına bir sayı daha eklendiğine dikkat çekti.





Batman’ın kadın intiharlarının en çok olduğu kent olduğunu belirten Özgentürk, bölgeyi çok iyi bilen bir öğretmen dostunun anlatımlarını şöyle aktardı:





“Buralarda kız çocuklarına hiç değer verilmez, babalar kız çocuklarını çocuktan saymaz, onlar okutulmazlar, mal gibi satılırlar. Mirastan onlara hiçbir pay düşmez. Herhangi bir beceri edinmeleri, yaşamlarını kendi ayakları üstünde sürdürmeleri için hiçbir yardım almazlar. Bu durumdaki genç kızların iki seçeneği vardır: Ya dağa çıkmak ya da kentlerinde görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenerek kurtulmak. Bu nedenle pek çok genç kız umutsuzca kendini kandırır, evlilik hayalleri kurar ve ansızın bürokrat, asker bir başka bölgeye tayin olur gider. Çoğu bekâretini kaybetmiş genç kızlar için intihar, bir kurtuluş olur.”