Samanyolu Haber /Gündem / ‘Almazlar, daha önce de yaptım’ /30 Ağustos 2020 13:25

‘Almazlar, daha önce de yaptım’

Cinsel saldırıya uğraması nedeniyle hayatına son veren İpek Er’e yönelik “nitelikli cinsel saldırı” suçlaması ile tutuklanan uzman çavuş Musa Orhan’ın tahliye edilmesine yönelik tepkiler devam erken, Orhan’ın arkadaşlarına attığı mesajlar ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk’ün bugünkü yazısına göre Siirt’te görev yapan uzman çavuş Musa Orhan, intihara sürüklediği İpek Er’i on beş gün boyunca bir evde tuttu ve tecavüz etti. Musa Orhan bu sırada arkadaşlarıyla mesajlaştı. İpek Özgentürk’ün yazısında yer alan ifadelere göre o yazışmalar şöyle:

Nebtın gardaş kıza”, “15 gündür a…koydum gardaş usandım vallaha”, “Yuh gardaşım sakın başını yakma”, “Sıkıntı yok almazlar daha önce de deneyimim var gardaşım”, “Bir ara bana da getir”, “Bakarız”, “Hadi lan naz yapma”.

Daha sonra İpek’in intihar ettiğini hatırlatan Özgentürk, Batman’daki çok sayıdaki kadın intiharlarına bir sayı daha eklendiğine dikkat çekti.

Batman’ın kadın intiharlarının en çok olduğu kent olduğunu belirten Özgentürk, bölgeyi çok iyi bilen bir öğretmen dostunun anlatımlarını şöyle aktardı:

“Buralarda kız çocuklarına hiç değer verilmez, babalar kız çocuklarını çocuktan saymaz, onlar okutulmazlar, mal gibi satılırlar. Mirastan onlara hiçbir pay düşmez. Herhangi bir beceri edinmeleri, yaşamlarını kendi ayakları üstünde sürdürmeleri için hiçbir yardım almazlar. Bu durumdaki genç kızların iki seçeneği vardır: Ya dağa çıkmak ya da kentlerinde görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenerek kurtulmak. Bu nedenle pek çok genç kız umutsuzca kendini kandırır, evlilik hayalleri kurar ve ansızın bürokrat, asker bir başka bölgeye tayin olur gider. Çoğu bekâretini kaybetmiş genç kızlar için intihar, bir kurtuluş olur.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Almazlar, daha önce de yaptım’ Sonraki Haber >>

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

Bir su kemeri göçtü

Bir su kemeri göçtü

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

‘Delik büyük,yama küçük’

‘Delik büyük,yama küçük’

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:03:57