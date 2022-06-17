Samanyolu Haber /Gündem / Tecavüz zanlısı Kur'an kursu belletmenin skandal itirafları ortaya çıktı /17 Haziran 2022 10:27

Tecavüz zanlısı Kur'an kursu belletmenin skandal itirafları ortaya çıktı

Erzurum'daki Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda iki çocuğa tecavüzde bulunan, beşini istismar eden kaçak belletmen H.A.'nın mahkemedeki ifadelerini köşesine taşıdı.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında, Erzurum'daki Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda iki çocuğa tecavüzde bulunan, beşini istismar eden kaçak belletmen H.A.'nın açıklanan gerekçeli karardaki ifadelerini “Erzurum'daki utanç 71 sayfa halinde tutanaklara döküldü” diyerek aktardı.

“Çocuklardan birinin beline sarılmış, evet. Fakat neden? Derslerini sormak için kuşkusuz! Birkaçını öpmüş öpmesine... Gel gör ki sebebi var. Kendisine ısındırmak için! Tamam, çocukların yatağında yattığını reddetmiyor. Yattıysa da şimşekli gecelerde ağaç gölgesinden korkanları teskin etmek amacıyla! Yani, her ne yaptıysa abi şefkatiyle yapmış. Öyle diyor” diyen Saymaz, “Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda müftülükten denetime gelen hiçbir görevliyle karşılaşmadığını, kaçak çalıştığını, maaşını bir hayırseverden aldığını, Yozgat'taki yurtta ise kadrolu görev yaptığını itiraf ediyor” diye yazdı.

Saymaz'ın aktardığı ifadelerin bir bölümü şöyle:

H.A: İşin aslı hakim bey... Size doğruları söyleyeyim

Başkan: Evet, dinliyoruz.

H.A: İki kere oldu, birincisini hatırlamıyorum, boşluğuma denk geldi.

Başkan: Biraz önce anlattığın ikincisi miydi?

H.A: Birincisiydi heralde. İkincisi de U. ve S. beraber oldu. S, kayda almış olabilir, videoyu hiç görmedim. U. ile bir kere oldu.

Başkan: İkisiyle aynı anda yaptın, doğru mu?

H.A: Evet

Başkan: S.'nin iki kez eyleme maruz kaldığı ortaya çıkıyor. "Yalnızken yaptım" dedin. Şimdi U. ile olanı söyledin. O zaman S. de iki kez, doğru mu?

H.A: Evet.
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