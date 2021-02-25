Tecavüz zanlısı Uzman Çavuş'u yine tutuklamadılar

İntihara sürüklenen İpek Er’in tecavüz zanlısı Uzman Çavuş Musa Orhan'ın "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılandığı davanın 2'nci duruşması Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.





Duruşma nedeniyle adliye çevresinde yoğun önlem alındı. Duruşmayı takip etmek isteyen gazeteciler ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi üyeleri ve Tevgera Jinên Azad (TJA) aktivistleri, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla adliyeye alınmadı.





Duruşmaya, İpek Er’in ailesi, tanık Sadullah Kars, Siirt ve Batman Barosu, İnsan Hakları Derneği (İHD) Siirt ve Batman Şubeleri ile Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatları katılırken, sanık Orhan ve avukatları Ankara'dan Ses Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.





Sanık Musa Orhan, ilk duruşmada olduğu gibi bu duruşma da susma hakkını kullandı, savunma yaptı.





TANIK DİNLENDİ





İpek Er'in Siirt'te konaklandığı otelin çalışanı Sadullah Kars tanık olarak dinlendi. Kars, 2020 Mayıs ayında Er'in otellerine giriş yaptığını, üç gün boyunca otellerinde tek başına konakladığını söyledi. Tanık, daha sonra ilk gün otelde kalan Er'in sonraki iki gece otelde kalmadığını belirtti. Er'in kendisinden telefonu istediğini söyleyen tanık Kars, "Sonraki gün otele geldiğimde İpek benden telefonumu istedi ve arkadaşını arayacağını söyledi. Telefonu verdim hem aradı hem de mesajlaştı. Karşıdaki kişi ona sürekli geleceğini söylüyordu. İpek dört buçuk saate kadar bekledi. Daha sonra İpek’in aramış olduğu şahıs beni aradı. Telefonu İpek’e verdim konuştu. Telefondaki kişi dışarı çıkmasını ve aşağı doğru inmesini söyledi. İpek kapının önüne çıktı. Ancak aracı göremeyince benden telefonu isteyerek tekrar aradı. Ardından camları siyah filmi sarı bir araba geldi. Araçtan orta yaşlı biri indi. Ancak bu kişi sosyal medyadan fotoğrafını gördüğüm kişi değildi. İpek arka koltuğa bindi ve oradan ayıldılar" beyanlarında bulundu.





Sanık avukatlarından Erkan Akkuş’un tanığa Er'in kendisine nişanlısının kim olduğunu anlatıp anlatmadığını sorması üzerine tanık Kars, "İpek Er bana nişanlısının uzman çavuş olduğunu ve Pervari’de görev yaptığını söyledi" cevabını verdi.





‘CEZAEVİNE GİRMESİNİ İSTİYORUM’





İpek’in annesi Hikmet Kılınç, Musa Orhan’ın kızını toprağın altına koyarak kendisinin dışarıda gezmesine hakkı olmadığını söyledi. Kılınç, "Ben nasıl günlerce kahroluyorsam aynı şekilde Musa Orhan’ın cezaevine girmesini istiyorum. Musa Orhan ile gelen taksici kim ise onun da yargılanmasını istiyorum. Hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.





TUTUKLAMA TALEBİ





İpek Er'in avukatları da tanığın verdiği ifadelerde sanık Musa Orhan’ın suçu işlediğini gösterdiğini söyleyerek, Orhan'ın tutuklanması talebinde bulundu.





Savcı tutuklanma talebinin reddini istedi.





TUTUKSUZ YARGILAMA





Mahkeme heyeti, delillerin toplanmış olması ve delillerin karartılma ihtimalinin olmadığı gerekçesiyle Musa Orhan'ın tutuklanması talebini reddetti. Duruşma, 1 Haziran'a ertelendi.