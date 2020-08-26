Tecavüzle suçlanan Musa Orhan tahliyesi ile ilgili yapılan itiraza mahkemeden karar

Batman’ın Beşiri ilçesinde yaşayan İpek Er, 16 Temmuz’da, Siirt’te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan’nın cinsel saldırısına uğradığını anlattığı mektup bırakarak, tabancayla intihar girişiminde bulundu. Er, 34 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 18 yaşındaki genç kızın geride bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.





Yaşanan olayın ardından soysal medyada tepkiler çığ büyürken, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce hakkında yakalama kararı çıkarılan Musa Orhan, İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Orhan, 19 Ağustos günü tutuklandı.





‘KAÇMA ŞÜPHESİ’ YOKMUŞ!





Musa Orhan’ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığına yönelik itirazda bulundu.





İtirazı değerlendiren mahkemeye heyeti, Avukat Akkuş’un dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek, Musa Orhan’ın tahliyesine karar verdi. Mahkemenin tahliye kararının cezaevine ulaşmasının ardından Orhan, serbest bırakıldı.





Orhan’ın tepki çeken tahliyesine Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti mahkeme ise itirazı reddetti.





BARO DA İTİRAZ ETTİ





Musa Orhan’ın tahliye edildiği haberlerinin ardından sosyal medyada #MusaOrhanTutuklansın etiketiyle yeni bir kampanya başlatıldı. SÖZCÜ’ye konuşan Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, “Mahkemenin vermiş olduğu karar kesin görünse bile biz itirazlarımızı yaparak tekrar tutuklanmasını isteyeceğiz. Duruşma 16 Ekim'de olacak” dedi.





Baro yaptığı itirazın ardından şu açıklamayı paylaştı:





* İlk aşamadan bu yana Siirt Barosu ve Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyonu’muzla beraber, dosyanın her aşamasında takipçisi olduğumuz gibi verilen bu kesin tahliye kararına karşı da itirazımızı dosyaya sunmuş bulunmaktayız.





* Ayrıca asıl mahkemesi olan Siirt 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne de sanık hakkında tutuklama kararı verilmesi için dilekçemizi sunmuş bulunmaktayız.









* Kızımız ve ailesinin yaşadığı mağduriyetle ilgili hukuki sürecin başından beri müdahil olan baromuzun, bundan sonraki süreçlerde de ailenin yanında olarak dava dosyasının takipçisi olacağının kamuoyunca bilinmesini isteriz.