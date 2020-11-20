Samanyolu Haber /Gündem / Tedavi gördüğü eve polis baskını /20 Kasım 2020 12:33

Tedavi gördüğü eve polis baskını

Ölüm orucu eyleminin 217'nci gününde tahliye olan avukat Aytaç Ünsal'ın evine Özel Harekât polisleri baskın düzenledi.

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Ölüm orucu eyleminin 217. gününde tahliye olan avukat Aytaç Ünsal'ın İstanbul Küçükarmutlu'da tedavi gördüğü evine özel harekat polisleri tarafından sabaha karşı baskın yapıldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre Aytaç Ünsal, mahalledeki cemevine düzenlenen baskında da 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek şöyle dedi: “Küçükarmutlu Mahallesi'nde tedavi gördüğüm ev, uzun namlulu silahlı Özel Harekât polisleri tarafından sabaha karşı kapısı kırılarak basıldı. Bağışıklık sistemimin zayıf olmasına rağmen evin içine onlarca polis doldu. Eşyalarımı elleriyle kirlettiler."  

CEMEVİNDEN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ünsal, "Aynı anda cemevine de girerek insanları gözaltına aldılar. Benim gördüğüm 5 kişiydi, fakat daha fazla da olabilir. İbadet yapılan yerlere ayakkabılarıyla girdiler. Faşizmin yargısının reformu daha çok baskı ve şiddettir. Bizim ülkemizde yargı reformu bir devlet terörü demek. Biz boyun eğmeyeceğiz. Devlet terörüne son verilsin! Bu baskıya teröre teslim olmayacağız.” dedi.

 
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