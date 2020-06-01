Samanyolu Haber /Gündem / Tedavisi devam eden 'Haluk Hoca'dan ' haber var /01 Haziran 2020 12:21

Tedavisi devam eden 'Haluk Hoca'dan ' haber var

KHK ile Gaziantep Üniversitesi'nden ihraç edilen ve kanser tedavisi için uzun süre yurtdışına çıkma mücadelesiyle gündeme gelen Prof. Haluk Savaş hastaneye kaldırılmıştı. Savaş, son durumu ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

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Sosyal medyayı etkin kullanan Prof. Savaş, kanser olduğu dönemde pasaportuna tahdit konulduğu için tedavi amaçlı yurtdışına çıkamadığını dile getirmişti . Oluşan kamuoyu baskısının ardından Savaş, tedavi olmak üzere yurtdışına çıkmıştı.  Tedavisinin ardından tekrar Türkiye'ye dönen Savaş, KHK TV'nin de kurulmasına öncülük etmişti 


Dün Savaş’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘‘Haluk hoca çok rahatsız, sevenlerinden özel dua istiyoruz’ ifadeleri kullanılmıştı. 

Hastanede tedavisi devam eden Prof. Dr. Haluk Savaş sağlık durumu ile ilgili bir mesaj paylaştı  Kendisine edilen dualara teşekkür eden Savaş  'Dualarınıza çok teşekkürler.  Herkesin desteğini çok yakından hissettim. Yeni güne merhaba!' dedi. 


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