Tedavisi devam eden 'Haluk Hoca'dan ' haber var

Sosyal medyayı etkin kullanan Prof. Savaş, kanser olduğu dönemde pasaportuna tahdit konulduğu için tedavi amaçlı yurtdışına çıkamadığını dile getirmişti . Oluşan kamuoyu baskısının ardından Savaş, tedavi olmak üzere yurtdışına çıkmıştı. Tedavisinin ardından tekrar Türkiye'ye dönen Savaş, KHK TV'nin de kurulmasına öncülük etmişti





Dün Savaş’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘‘Haluk hoca çok rahatsız, sevenlerinden özel dua istiyoruz’ ifadeleri kullanılmıştı.





Hastanede tedavisi devam eden Prof. Dr. Haluk Savaş sağlık durumu ile ilgili bir mesaj paylaştı Kendisine edilen dualara teşekkür eden Savaş 'Dualarınıza çok teşekkürler. Herkesin desteğini çok yakından hissettim. Yeni güne merhaba!' dedi.







