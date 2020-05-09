Samanyolu Haber /Ekonomi / "Tefecilerden borç para istedi ancak sonuç fiyasko" /09 Mayıs 2020 11:15

"Tefecilerden borç para istedi ancak sonuç fiyasko"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Bakan’ın yaptığı toplantı tefecileri ikna etme toplantısıydı. İsimleri uluslararası finansörler ama tefeci. İkna etmeye çalıştı, edemedi. Sonunda IMF’ye gidecekler. Çünkü IMF’nin vereceği para şu anda en ucuz para” dedi

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Bekaroğlu, Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bu son kriz korona olayı ile ilgili fakat esas sebep bu değil. Esas sebep AK Parti iktidarının 18 senedir uyguladığı ekonomik modelle ilgili hadise. Siz dışarıdan gelecek olan ucuz paraya dayalı bir birikim ve büyüme modeli uyguluyorsunuz. Model bu. Ucuz para almışsınız ve bu parayı yanlış kullanmışsınız. Böyle bir modeli uyguladığınız için siz bağımlısınız. Yanlış politikalar uygulamışsınız, direkt tefecilerle temasa geçiyorsunuz, önceki gün Bakan’ın yaptığı toplantı tefecileri ikna etme toplantısıydı.

“SIKIŞTIK, ŞİMDİ PARA BULAMIYORUZ”

Türkiye’nin durumu bu. Sıkıştık, şimdi para bulamıyoruz. Temel bir neden var, seni kırılgan yapan bir neden var, rüzgar ezse sen aynı şeylerle karşı karşıya kalacaksın. 18 senesini bitiren bir iktidarla karşı karşıyayız. Durum bu. Şimdi bize yalan söylüyorlar.

“PARA BASTIM DEMİYOR, DEĞİŞİK CAMBAZLIKLARLA YAPIYOR”

Şu ana kadar 250-300 milyar TL civarında para piyasaya pompaladılar. Bu para yoktu Türkiye’de. Tamamen Merkez Bankası bastı. Para bastım demiyor. Değişik cambazlıklarla yapıyor. Aynen swap cambazlığı gibi. Bakan toplantı yaptı, Londra faizcileri, bunları topladı, ikna etmeye çalıştı. İkna etmeye çalıştı onları. Londra toplantısından sonra oldu bu son 7.25’e fırlayan dalga, Londra toplantısının fiyaskoyla sonuçlanmasıydı.

“İSİMLERİ ULUSLARARASI FİNANSÖRLER AMA TEFECİ”

Hazine ve Maliye Bakanı Salı günü telekonferansla uluslararası finansörlerle çoğu Londra tefecileri bunlar. Kurumsal sistem var, uluslararası derecelendirme kuruluşları, FED, Dünya Bankası, IMF. Bunlarla dönen bir kurumsal yapı var. Bir de bankerler gibi diyelim, piyasaya uygun bir şekilde borç verirler. Banka yüzde 5 ise o yüzde 9’a vermeye çalışır. İşte toplantı yaptığı finansörler bu finansörler. Bunlar tefeci benim nezdimde. İsimleri uluslararası finansörler ama tefeci. Bunlarla toplantı yaptı, ikna etmeye çalıştı, edemedi.

“SONUNDA IMF’YE GİDECEKLER”

Sonunda IMF’ye gidecekler. Çünkü IMF’nin vereceği para şu anda en ucuz para. IMF’den 50 ila 100 milyar dolar arasında para isteyecek. Tabii buna karşılık IMF’nin dünya kadar sosyal, ekonomik, siyasal talepleri olacak. Oraya gidecek. Gelirken de bağıracak ‘şu CeHaPe’ diye bağıracak.”
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