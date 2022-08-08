'Teğmen' Çelebi'nin AKP'ye transfer haberi son 6 yılın en iyi özeti

Ergenekon terör örgütünün ‘çirozu’ Mehmet Ali Çelebi önce CHP, ardından da Memleket Partisi’nden istifa etti. Şu anda ‘bağımsız’ milletvekili olan Çelebi’nin hükümetten bir heyetle görüştüğü ve önümüzdeki günlerde AKP’ye katılacağı ileri sürülüyor. Kendisinin paylaşımları da bu iddiaları doğrular nitelikte.Türkiye’deki ‘kirli ittifakı’ Çelebi’nin AKP’ye katılmasından daha güzel anlatan başka bir olay olamaz! Çelebi’nin AKP’ye katılması son 10 yılda yaşananların özeti niteliğinde… ‘Teğmen Çelebi’ bundan sonraki siyasi hayatını dün devirmek için istihbarat topladığı AKP’de sürdürecek; AKP ise devrilen iktidarını kurtarmak umuduyla dün kendisine darbe yapmak için zemin hazırlamakla görevli ‘Ergenekon’un Çiroz’unu bağrına basmaya hazırlanıyor!CHP eski milletvekillerinden gazeteci Barış Yarkadaş, Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin parti yetkilileriyle görüşmeler yaptığını ve önümüzdeki dönemde AKP’ye katılacağını söyledi. Benzer bir iddiayı halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz da dile getirdi. Saymaz’a göre de Çelebi geçtiğimiz hafta AKP’li heyetle görüştü ve kararını verdi. Saymaz, “Çelebi, öğrendiğim kadarıyla, AK Parti’nin kuruluş yıldönümü olan 14 Ağustos’ta partiye katılabilir.” yazdı.Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılma kararı özellikle CHP tabanında büyük bir hayak kırıklığına neden oldu. Zira CHP ve tabanı, Ergenekon terör örgütü soruşturmaları sürecinde ‘Teğmen Çelebi’den bir ‘demokrasi kahramanı’ çıkarmışlardı. Çelebi, kendisine yönelik eleştirilere ise “Dostların nezaket içindeki eleştirileri baştacı. Durum egemenlik mücadelesidir, zamanla anlaşılacaktır.” diyerek cevap verdi.Teğmen Mehmet Ali Çelebi,iddianamesinin sanıklarından biriydi. 20 Eylül 2008’de tutuklandı. 41 ay cezaevinde kaldı. İkinci iddianamede ‘silahlı terör örgütü yönetme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’le suçlanıyordu.‘Karargah Evleri’ yapılanmasında yer alan Çelebi’nin görevi, Hizbuttahrir örgütüne sızmak, oradan topladığı bilgileri ‘üstlerine’ bildirmekti. Üstleri ise sıralı amirleri değil, ’emir-komuta’ ilişkisi olduğu tespit edilen emekli bankacı olan Kemal ve Neriman Aydın kardeşlerdi.Bu arada Çelebi’nin ‘Kara Pilot Üsteğmen’ olduğunu hatırlatalım. Kendisi ‘istihbaratçı’ olduğunu söylese de öyle bir görevi yok.İddianameye göre Karargah Evleri yapılanmasında yer alan Mehmet Ali Çelebi ve arkadaşları, Ergenekon örgütünün direktifleri doğrultusunda Hizbuttahrir örgütüne sızmaya ve onları terör eylemlerine kışkırtmaya çalışmaktaydı.İddianamede yer alan 6637 no’lu tape önemli. Görüşme 12 Mayıs 2008 tarihinde Kemal Aydın ile Kuvay-ı Milliye Derneği Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Ali Özoğlu arasında geçiyor.Teğmen Çelebi’den bahseden Aydın, “Benim Özel Kuvvetlerim, Hizbuttahrir’in belgelerini falanı filanı topladı valla… Taksici şoförle (Süleyman Solmaz) konuşurken Hizbuttahrirci olduğunu anladı, telefonunu aldı ondan. O bizim çiroz… Ondan sonra o Noyan’la (Çalıkuşu-Teğmen) birlikte cumartesi pazar kayda aldılar, resimlerini çektiler adamın.” diyor.Özoğlu’nun, “Mehmet Ali mi becerdi bu işi?” demesi üzerine Kemal Aydın, “He Mehmet Ali, abi ben sana söyleyim o çocuk valla geleceğin genelkurmayı” ifadelerini kullanıyor.İddianamede yer alan tapelerde Mehmet Ali Çelebi’nin AKP iktidarını, dönemin başbakanı Erdoğan’ı hedef alan çok sayıda konuşması var.Ergenekon ve AKP hükümeti için 17/25 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kırılma noktası oldu. ‘Kirli bir ittifak’ kuruldu. Ortak düşman olarak ‘Cemaat’ seçildi. Böylece AKP hakkındaki soruşturmalardan ‘sıyrılacak’, Ergenekon da ‘darbe’ davalarından ve birçok faili meçhul cinayet soruşturmasından yakasını kurtaracaktı. Öyle de oldu…Kirli ittifak sonrası Ergenekon ve Balyoz darbe davası sanıkları teker teker tahliye edildi. 17/25 Aralık soruşturmalarının üzeri örtüldü. Hırsızları yakalayan polisler ‘terörist’ ilan edilerek tutuklandı.Ne hazin bir son…AKP, dün kendisini devirmek için toplumda kaos oluşturmakla görevli olan ‘Teğmen’ Çelebi’ye kucak açıyor bugün…Burada küçük bir hatırlatma yapalım., geçtiğimiz yıllarda, “Biz kendi programımıza sahip çıkıyoruz. Burada Tayyip Erdoğanlar bizim yanımıza geldi, biz onların yanına gitmedik.” ifadelerini kullanmıştı.Tamamen haklı…