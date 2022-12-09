Samanyolu Haber /Gündem / Teğmen Murat Çakır’ın annesi, yaşadıkları zulmü KHK Tv'ye anlattı /09 Aralık 2022 12:12

Teğmen Murat Çakır’ın annesi, yaşadıkları zulmü KHK Tv'ye anlattı

15 Temmuz sonrası tutuklanan ve cezaevine gönderilen Hava Kursiyer Teğmen Murat Çakır’ın annesi Sevinç Çakır yaşadıklarını ve başından geçenleri KHK Tv’ye anlattı.

Ben Anadolu kadınıyım, bana ve oğluma zulmediyorlar

4 çocuk annesi Sevin Çakır kendisini “ Ben anneyim ve Anadolu kadınıyım diye tarif ediyor. Oğlunun darbeyle uzaktan yakından ilgisi olmamasına rağmen cezaevine gönderildiğini içlerine bir ateş doldurulduğunu k-aktaran Anne Çakır “ Oğlumu içeri attılar içimi ateşle doldurdular. Bana göre bunu yapanlar zalim. Ancak tüm bunlara rağmen vatan sevgimden bir gram taviz vermem “ dedi.

Oğlunun amcasının oğlu Hüseyin Vedat Çakır’ın da 15 Temmuz gazisi olduğuna dikkat çeken anne Sevinç Çakır “15 Temmuz bize iki defa darbe vurdu.  Vedat’ımız 15 Temmuz’da gazi oldu. Oğlum ise terörist vatan haini olarak cezaevine gönderildi. “ ifadelerini kullandı.

Oğlumun üzerine bir hikaye yazıldığını ve bu hikayeyi de bizlerin kabule etmesini istediklerini aktaran anne Sevinç Çakır, şöyle devam etti:

 “Ben bunları kabul etmiyorum. Etmeyeceğim de . Oğlumun darbecilikle suçlanacağı cezaevine gönderileceği hiç aklıma gelmezdi. Ancak hükümet tutuklandıysa vardır bir suçu dendi yargısız infaz yapıldı”

“BİR İNSAN HAİN OLMAMAK İÇİN DAHA NE YAPMALI”

Oğlunun cezaevinde binin üzerinde kitap okuduğunu eğitimine burada devam ettiğine işaret eden Anne Sevinç Çakır “Bir insan daha ne yapmalı ki vatan haini olmasın. Oğlum bana anne ben sana mektup yazamıyorum fazla zamanım yok diyor düşünebiliyor musunuz? . İçeri de ders çalışıyor. Şu anda hafız oldu benim oğlum. Şu ana kadar oğlun binin üzerinde kitap okudu. Böyle değerleri içeride tutarak en büyük vatan hainliğini yapıyorlar bana göre” diye konuştu.

“ANADOLUNUN SEVİNCİNDEN DARBEYİ SORMAYIN”

Kimsenin kendisine darbeyi sormamasını isteyen Sevinç Çakır “Yahu darbenin daha raporu yok ortada meclis daha darbe raporu yayınlamamış. Genel Kurmay Başkanı Hulisi Akar ben darbeyi bileyeceğim diyecek. Binali Yıldırım bu darbe projeydi diyecek. Ancak Anadolu’nun Sevincinden darbeyi soracaksınız. Ordunun en kalifiye elamanlarını harcayan sizlersiniz. Darbeyle bizim uzaktan yakın ilgimiz yok” dedi. 
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