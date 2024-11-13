Samanyolu Haber /Gündem / Teğmenler için karar günü belli oldu /13 Kasım 2024 09:33

Teğmenler için karar günü belli oldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemini sonrası başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TV100'de katıldığı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Güler, Kara Harp Okulu mezuniyetindeki yeminleri ileri sürülerek haklarında inceleme başlatılan teğmenlere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Güler, 25 Kasım'ı işaret ederek "Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz" dedi. 

Güler, "Bir defa toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz." ifadesini kullandı.


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