Samanyolu Haber /Gündem / Teğmenler için mahkemeden ilk karar /03 Haziran 2025 22:31

Teğmenler için mahkemeden ilk karar

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin ve atılan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları nedeniyle TSK'dan ihraç edilen teğmenler hakkında mahkemeden ilk karar geldi. Teğmenlerin 'ihraç işleminde yürütmenin durdurulması' için açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi.

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30 Ağustos’taki mezuniyet töreninin sonunda kılıç çatarak 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan 5 teğmen, 'disiplinsizlik' gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.

TEĞMENLERİN TALEBİNE MAHKEMEDEN RET

Müyesser Yıldız'ın haberine göre, TSK’dan atılan teğmenlerin yürütmenin durdurulması için açtığı davada ilk sonuç geldi. Ankara’daki aynı mahkeme, “telafisi güç veya imkansız zararlar doğmadığı” gerekçesiyle oybirliğiyle iki teğmenin bu talebinin reddine karar verdi.

Teğmenler Ebru Eroğlu, Talip İzzet Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar ile Deniz Demirtaş, ihraç işleminde yürütmenin durdurulması için Mart ve Nisan aylarında dava açtı. Ancak mahkemeler, söz birliği etmişçesine başvurunun MSB’nin savunması alındıktan sonra ele alınmasını kararlaştırdı. Bu arada bir mahkeme, teğmenlerin davasının bir arada görülmesi için girişimde bulundu. Ancak Ankara Bölge İdare Mahkemesi oy birliğiyle bu talebi reddetti.

İHRAÇ İŞLEMİ HUKUKA UYGUN BULUNDU

Söz konusu gelişmelerin ardından Ankara 20. İdare Mahkemesi, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu’nun başvurusunu 27 Mayıs’ta ele aldı.

Gündar’ın avukatı Namık Öztürk ile Akarsu’nun avukatları Serdar Öztürk ve İbrahim Yılmaz’ın yaptığı başvurularda; “teğmenlerin hizmete engel herhangi bir davranışının olmadığı, iddia edilen eylemlerin sübut bulmadığı, soruşturmanın usulüne uygun yürütülmediği, savunma hakkının kısıtlandığı” belirtilirken MSB, ihraç işleminin hukuka uygun olduğunu savundu.

Mahkeme de her iki teğmen hakkında ayrı ayrı ve oybirliğiyle yarım sayfadan ibaret şu kararı verdi:

“İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine…”
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