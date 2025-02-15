Teğmenler, ihraç kararına karşı hukuk mücadelesi başlatıyor

Geçtiğimiz ağustos ayından beri gündemden düşmeyen "teğmenler" davasında hukuk mücadelesi devam ediyor. Kara Harp Okulu Mezuniyet töreni sonrası kılıç çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenler Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) atılırken, ve o gün nöbetçi olan üç komutan da ordudan ihraç edilmişti.



Nefes gazetesinden Tarık Işık'ın haberine göre; bu teğmenlerden Serhat Gündar, TSK'ya geri dönebilmek için yargıya başvurdu. Subay Andı’nın okunmasında planlama ve destek sorumluluğu olduğu öne sürülerek ordudan atılan Gündar, yürütmenin durdurulup Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptal edilmesi talebiyle Ankara 20. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.



'DAVA İNCİR ÇEKİRDEĞİNİ DOLDURMUYOR'



Gündar’ın avukatı Namık Öztürk, "Serhat Teğmen ‘Ebru Teğmen birinciydi. Subay andını onun okuması gerekirdi’ demiş. Bu sözlerden ‘plan’ çıkarabilmek için nasıl bir zeka gerekiyor. Dava incir çekirdeğini bile doldurmuyor" diye konuştu.