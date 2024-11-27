Samanyolu Haber /Gündem / Teğmenlere destek mesajı paylaşan savcı açığa alındı /27 Kasım 2024 00:03

Teğmenlere destek mesajı paylaşan savcı açığa alındı

Kara Harp Okulu mezunu teğmenlere destek mesajı paylaşan Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan açığa alındı. Çağlayan, sosyal medya hesabından “Tüm askerler Atatürk'ün askeridir!” demişti.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Kara Harp Okulu'ndan yeni mezun olan teğmenlere destek mesajı paylaşan Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan açığa aldı.

BirGün'de yer alan habere göre HSK, savcı Çağlayan'ın Sinan Ateş cinayeti ve Gezi Parkı davası nedeniyle cezaevinde tutulan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki görüşleri ile "Kurumlara, resmi işlemlere ve kamu görevlilerine hiçbir güven kalmamış", "Topraklar satılıyor, işgal ediliyor, demografik yapı bozuluyor. Devletin, kurum ve kuruluşların içi boşaltılıyor" ve "Adaleti olmayan devletin büyük bir çeteden farkı yoktur." ifadelerini içeren çeşitli tarihlerdeki sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlattı.

İncelemenin ardından HSK, savcı Çağlayan'ın açığa alınmasına karar verdi.

Yeni mezun teğmenlere de destek veren Çağlayan, sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:

"Tüm askerler Atatürk'ün askeridir! Yemin töreninde bunu haykıran teğmenlerimiz ne kanuna aykırı davranmış ne de disiplinsizlik yapmışlardır. Uyarma cezasının dahi kabulü mümkün değildi. Ceza verilmesi içi baskı uygulanan kurul üyeleri varsa, bunu paylaşarak istifa etmelidir."
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