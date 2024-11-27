Samanyolu Haber /Gündem / Teğmenlere destek veren savcı açığa alındı /27 Kasım 2024 10:47

Teğmenlere destek veren savcı açığa alındı

Teğmenlere destek mesajı paylaşan Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan'ın açığa alındığını iddia etti. Mehmet Çağlayan “Tüm askerler Atatürk'ün askeridir!” demişti.

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Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan, sosyal medyada teğmenlere destek mesajı paylaşmasının ardından açığa alındı. Çağlayan, “Tüm askerler Atatürk'ün askeridir!” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Gazeteci Alican Uludağ’ın aktardığına göre, teğmenlere destek veren Mehmet Çağlayan'ın açığa alındığı ortaya çıktı. Uludağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Hakimler ve Savcılar Kurulu, Atatürkçü teğmenlere soruşturma açılmasını eleştiren kıdemli Cumhuriyet savcısını jet hızıyla açığa aldı.

Mehmet Çağlayan paylaşımında şunları yazmıştı:

"Tüm askerler Atatürk'ün askeridir! Yemin töreninde bunu haykıran teğmenlerimiz ne kanuna aykırı davranmış ne de disiplinsizlik yapmışlardır. Uyarma cezasının dahi kabulü mümkün değildi. Ceza verilmesi içi baskı uygulanan kurul üyeleri varsa, bunu paylaşarak istifa etmelidir."

NE OLMUŞTU?
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmaları ve kılıçlı yemin etmeleri sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından teğmenlerle ilgili soruşturma başlatmıştı.
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