Teğmenlerin 3 komutanı da ihraç edildi

MSB AÇIKLADI: TEĞMENLER VE KOMUTANLAR İHRAÇ EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayın ardından yürütülen idari ve disiplin soruşturmaları sonucunda üç disiplin amiri ve beş teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiği duyuruldu.
İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLER
TSK’dan ihraç edilen teğmenler şu şekilde açıklandı:
Ebru Eroğlu
İzzet Talip Akarsu
Serhat Gündar
Deniz Demirtaş
Batuhan Gazi Kılıç
KOMUTANLAR DA GÖREVDEN ALINDI
İhraç edilenler arasında teğmenlerin komutanları da yer aldı. Teğmenler hakkında “olumsuz” kanaat bildirmeyen üst düzey üç komutanın da TSK ile ilişiğinin kesildiği belirtildi. Bu isimler ise şu şekilde:
Alay Komutanı: Velili Albay Alper Topsakal
Tabur Komutanı: Yarbay Halit Türkoğlu
Bölük Komutanı: Binbaşı Murat Öztürk
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN RESMİ AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında;
Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı üç disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından beş teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer ilgili mevzuat gereğince ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verilmiştir.
Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.