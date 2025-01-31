Teğmenlerin 3 komutanı da ihraç edildi





MSB AÇIKLADI: TEĞMENLER VE KOMUTANLAR İHRAÇ EDİLDİ





İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLER

Batuhan Gazi Kılıç





Bölük Komutanı: Binbaşı Murat Öztürk





Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz” sloganı atan beş teğmenle birlikte, üç komutanın da Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildiği açıklandı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayın ardından yürütülen idari ve disiplin soruşturmaları sonucunda üç disiplin amiri ve beş teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiği duyuruldu.TSK’dan ihraç edilen teğmenler şu şekilde açıklandı:Ebru Eroğluİzzet Talip AkarsuSerhat GündarDeniz Demirtaşİhraç edilenler arasında teğmenlerin komutanları da yer aldı. Teğmenler hakkında “olumsuz” kanaat bildirmeyen üst düzey üç komutanın da TSK ile ilişiğinin kesildiği belirtildi. Bu isimler ise şu şekilde:Alay Komutanı: Velili Albay Alper TopsakalTabur Komutanı: Yarbay Halit TürkoğluMilli Savunma Bakanlığı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında;Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı üç disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından beş teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer ilgili mevzuat gereğince ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verilmiştir.Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.