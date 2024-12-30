Teğmenlerin başını yakan görüntüleri kim sızdırdı?

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos'taki mezuniyet töreninde kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sözleriyle yemin ettikleri için ihraçları istenen teğmenlerden Ebru Eroğlu ile Talip İzzet Akarsu’nun savunmalarında dikkat çeken ifadeler yer aldı.





Cumhuriyet'in haberine göre; Teğmen Talip İzzet Akarsu, kılıç çatma fotoğrafının profesyonel bir makine ile çekildiğini vurgulayıp “Bu ortamda fotoğraf makinesi olan kişi okul kameramanı Murat Bey’dir. Murat Bey’in çekilen fotoğrafı bilerek sosyal medyaya ya da sosyal medyada paylaşacak birine attığını düşünüyorum” dedi.





'BENİ YETİŞTİREN KURUMA İHANET ETMEM'

Okul birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu da kılıç çatmanın planlı olmadığını ve izin almaya gerek olmadığını düşündüğünü söyleyerek, "Beni 5 yıl yetiştiren kuruma hiçbir zaman ihanet edecek değilim. Biz vatanını milletini seven, olması gerektiği gibi Atatürk’ün izinden yürüyen ve harbiyeli ruhu taşıyan subaylarız. Süreç sonunda herhangi bir arkadaşıma zarar gelirse ben kesinlikle o grubun dışında olmak istemiyorum" diye konuştu.