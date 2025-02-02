Teğmenlerin ihracı TSK'yı ikiye böldü: Kıl payı...

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni’nin ardından teğmen rütbesiyle mezun olan askerlerin, kılıç çatarak ant içmesi ve ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganı atması, iktidar cephesi tarafından büyük tepki toplamıştı.





5 TEĞMEN VE 3 AMİR İHRAÇ EDİLDİ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre gelen tepkilerin ardından Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar, Teğmen Deniz Demirtaş, Teğmen Batuhan Gazi Kılıç ile 3 disiplin amiri; Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk, Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu ve Alay Komutanı Yardımcısı Albay Alper Sarıçam TSK’dan ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.





Yüksek Disiplin Kurulu’ndan yazılı ve sözlü savunmaların yapılmasının ardından 31 Ocak Cuma günü 5 teğmen ve 3 amir hakkında TSK’dan ihraç edilmeleri yönünde karar çıktı.





YDK İKİYE BÖLÜNDÜ

Karar kamuoyunda büyük tepki çekerken, Yüksek Disiplin Kurulu’ndan kararın oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla çıktığı öğrenildi.





Nefes’ten Tarık Işık’ın haberine göre, 9 üyeli YDK’da teğmenlerin ihracına yönelik alınan kararda oy birliği sağlanamadı.





YDK üyelerinden 5’i ihraç yönünde oy verirken 4 üyenin ise teğmenlerin ve amirlerinin ihracına aksi yönde oy verdiği öğrenildi.





İhraç kararının ardından teğmenlerin 60 gün içerisinde İdare Mahkemesi’ne dava açma hakkı bulunuyor. Teğmenlerin, gerekçeli kararın kendilerine iletilmesinin ardından dava sürecine başlayacağı belirtiliyor.