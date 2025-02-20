Teğmenlerin ihracına karşı çıkan Korgeneral'den ilginç karar

ALGAN'IN TSK GEÇMİŞİ
2024 yılı Ağustos ayı Yüksek Askeri Şura toplantısında 1. sıradan ve tümgeneral rütbesinden korgeneral rütbesine terfi edilen Algan’ın 2013’te tuğgeneralliğe yükselmişti. Öte yandan Algan Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulundu.
NE OLMUŞTU?
30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, resmi törenin sona ermesinin ardından kılıç çatarak "“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atan ve Subay Andı okuyan 5 teğmen ve 3 disiplin amiri, TSK içindeki disiplin kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ihraç edilmişti.