Samanyolu Haber /Gündem / Teğmenlerin tazminatını CHP'li vekiller maaşından ödeyecek /04 Şubat 2025 15:52

Teğmenlerin tazminatını CHP'li vekiller maaşından ödeyecek

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Teğmenlerin ihracına tepki gösteren Özel, "İktidar değiştikten sonra hiçbir kayıpları olmadan şanlı üniformalarına kavuşturacağız" dedi. Teğmenlerden istenecek olası tazminatın CHP'li vekillerin maaşından ödeneceğini açıklayan Özel, "Borç bizim borcumuzdur" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçlı yemin töreni sonrasında 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında verilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç kararına tepki gösteren Özel, "İktidar değiştikten sonra hiçbir kayıpları olmadan şanlı üniformalarına kavuşturacağız" dedi.

Özgür Özel, teğmenlerden istenecek tazminatların CHP'li milletvekillerinin maaşından ödeneceğini açıklayarak, "Borç bizim borcumuzdur" dedi.

Özgür Özel'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

'ÜNİFORMALARINA KAVUŞTURACAĞIZ'
Onlar kendilerini hangi mevkide, makamda görmek istiyorlarsa bunu sağlamak boynumuzun borcudur. İktidar değişene kadar onları misafir edeceğiz.

İktidar değişiminden sonra mümkün olan en kısa süre neyse, birkaç hafta, birkaç ay içinde teğmenlerimizi hiçbir kayıpları olmadan, maddi ve manevi, dönem arkadaşlarından asla geri bırakmadan, asla geri bırakmadan teğmenlerimizi, bu kayıplarını telâfi edeceğiz ve onları o şanlı üniformalarına mutlaka karıştıracağız, mutlaka kavuşturacağız.

TEĞMENLERİN BORCUNU CHP ÖDEYECEK
Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde, daha önce Meclis tarihinde yapılmamış bir şey yapacağız. Biraz önce Sayın Grup Başkanvekilim Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun oturum sayısını da vererek resmî oturumu açtı, birazdan da kapatacak. Biz kapalı oturumlarda bazı kararlar alıyoruz: Siyasi kararlar ya da maddi konularla ilgili kararlar.

Şimdi hem bu teğmenlerimizle hem de Tuzla Piyade Okulu'ndan uzaklaştırılan 7 teğmen vardı, hatırlıyor musunuz? Atatürk'ün resmini yakasına takmayanlara saldırdıkları için, had bildirdikleri için, görev yaptıkları için ordudan atılmışlardı. İkisi yürütmeyi durdurmayla döndü

Biri "Dönmem." dedi, yargılandı. Diğer dördü de, 5 teğmenimize orduya girdikleri ilk gün yedikleri ilk lokma ekmekten attıkları kurşuna, giydikleri kıyafetten terliğe kadar bütün yapılan masrafı faiziyle çıkarıp 128'er milyon tazminat belirlemişler bu 5 teğmen için.

Bu 5, bizim bugünkü, bu süreçteki 5 teğmeni de yargılıyorlar, attılar. Onlara da tazminat çıkabilir ya da çıkmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu kapalı oturumlarda yaptığı oy­lamayı bugün hiç kimseden gizlemeden, saklamadan burada huzurunuzda yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu milletvekillerinin Tuzla Piyade Okulu'ndan atılan 5 teğmenin ve burada, okuldan atılan 5 teğmenin, diğer 5 teğmenin çıkmış tazminatlarını, bu teğmenlerimizin de çıkacak olası tazminatlarını maaşlarından yapacağımız kesintilerle ödemelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teğmenimin yediği ekmek de, yaktığı kurşun da borç bizim borcumuzdur.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi nerede durması gerekiyorsa orada durmaya, hangi kararı alması gerekiyorsa o kararı almaya, kime sahip çıkması gerekiyorsa ona sahip çıkmaya devam edecek."
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