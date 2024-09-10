Teğmenlerin yemin krizinde sular durulmuyor: 'Milli Savunma Bakanı istifa edecek' iddiası

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası teğmenlerin kılıçlı yemin etmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.







Ancak sürecin en dikkat çeken noktası, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in sessizliği oldu.





Emniyet ve askeri kaynaklara yakın gazeteci Tolga Şardan, bu sessizliğin perde arkasını T24’teki köşesinde aktardı.





ŞARDAN’DAN ÇARPICI İDDİA





Şardan yazısında, tören sonrası yaşanan gelişmelere dikkat çekerek Güler’in sessizliğinin bir işaret olduğunu belirtti. "Bakan Güler’in bu olayın ardından randevularını iptal ettiği ve pek kimseyle görüşmediği konuşuluyor. Hatta bazı çevrelerde görevden affını isteyeceği gibi iddialar dillendiriliyor," dedi.





ANKARA KULİSLERİ HAREKETLİ





Ankara’daki gelişmeleri yakından takip eden Şardan, Güler’in bu sürecin ardından zorunlu olmadıkça kimseyle görüşmediğini vurguladı. “Burası Ankara. Başka bir yere benzemez,” diyerek başkentteki sessizliğin altını çizdi.





KILIÇLI YEMİNİN YANKILARI SÜRÜYOR





Kamuoyunda kılıçlı yemin töreninin ardından başlayan tartışmalar, hükümet çevrelerinde geniş yankı buldu.





Henüz Milli Savunma Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kulislerdeki hareketlilik dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda.