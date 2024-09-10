Samanyolu Haber /Gündem / Teğmenlerin yemin krizinde sular durulmuyor: 'Milli Savunma Bakanı istifa edecek' iddiası /10 Eylül 2024 10:17

Teğmenlerin yemin krizinde sular durulmuyor: 'Milli Savunma Bakanı istifa edecek' iddiası

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan kılıçlı yemin krizi, Milli Savunma Bakanı Güler'i zor durumda bıraktı. Ankara kulislerinde sessizlik sürerken, şaşırtıcı bir gelişme gündemde.

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası teğmenlerin kılıçlı yemin etmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ancak sürecin en dikkat çeken noktası, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in sessizliği oldu.

Emniyet ve askeri kaynaklara yakın gazeteci Tolga Şardan, bu sessizliğin perde arkasını T24’teki köşesinde aktardı.

ŞARDAN’DAN ÇARPICI İDDİA

Şardan yazısında, tören sonrası yaşanan gelişmelere dikkat çekerek Güler’in sessizliğinin bir işaret olduğunu belirtti. "Bakan Güler’in bu olayın ardından randevularını iptal ettiği ve pek kimseyle görüşmediği konuşuluyor. Hatta bazı çevrelerde görevden affını isteyeceği gibi iddialar dillendiriliyor," dedi.

ANKARA KULİSLERİ HAREKETLİ

Ankara’daki gelişmeleri yakından takip eden Şardan, Güler’in bu sürecin ardından zorunlu olmadıkça kimseyle görüşmediğini vurguladı. “Burası Ankara. Başka bir yere benzemez,” diyerek başkentteki sessizliğin altını çizdi.

KILIÇLI YEMİNİN YANKILARI SÜRÜYOR

Kamuoyunda kılıçlı yemin töreninin ardından başlayan tartışmalar, hükümet çevrelerinde geniş yankı buldu.

Henüz Milli Savunma Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kulislerdeki hareketlilik dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda.
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