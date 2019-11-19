Samanyolu Haber /Gündem / Tehdit edilen genç kız intihar etti /19 Kasım 2019 21:12

Tehdit edilen genç kız intihar etti

Nevşehir’de okuduğu lisenin bankında erkek arkadaşıyla oturduğu için müdür tarafından okuldan atılmakla tehdit edilen liseli genç kız, hareket halindeki araçtan atlayarak intihar etti.

SHABER3.COM

Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi spor bölümünde öğrenim gören 17 yaşında ki 12.sınıf öğrencisi M.Ş, hafta sonunda okul pansiyonunun bahçesinde sınıf arkadaşıyla otururken pansiyonda görevli öğretmenleri tarafından görüldü. 

Her iki öğrenci hakkında tutanak tutan öğretmenler durumu okul idaresine bildirdi. Okul Müdürü Savaş Şimşek ise her iki öğrenciyi odasına çağırarak kendilerini okuldan atacağını ve “bankta birlikte oturduklarını” ailelerine bildireceğini söyledi.

Bunun ardından bunalıma giren ve Nevşehir’e ailesinin yanına gelen M.Ş, tekrar ailesi ile birlikte Aksaray’a dönerken hareket halindeki araçtan atlayarak intihar etmek istedi. Ağır yaralanan genç kıza ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

 M.Ş daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken buradaki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi 12. Sınıf öğrencisi olan M.Ş’nin cenazesi yarın Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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