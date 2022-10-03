Bir dönem UEFA organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ne alternatif olarak düzenlenmesi planlanan 'Avrupa Süper Ligi' konusna değinen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in artık Avrupa Süper Ligi diye bir sorunun olmadığını söylediği aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, kendisi için artık Avrupa Süper Ligi diye bir sorunun olmadığını söyledi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, kendisi için artık Avrupa Süper Ligi diye bir sorunun olmadığını söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Spor Yazarları Birliği (AIPS) Kongresi'ne katılan Ceferin, burada güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Süper Lig fikrinin ilk çıktığı zamanların kendisini çok yıprattığını söyleyen Ceferin,"Süper Lig fikrinin ilk çıktığı zamanlar çok zorluydu. Zamanı geldiğinde bunun hakkında daha çok konuşabilirim hatta bir kitap bile yazabilirim. 48 saat boyunca uyuyamadığım, yemek yiyemediğim veya su içemediğim zamanlar oldu. Beni aradılar hatta tehdit mesajları bile aldım. Perez veya Agnelli ile herhangi bir ilişkim yok. Şampiyonlar Ligi finalinde birbirimize selam verdik ve yan yana oturduk çünkü UEFA benim kişisel mülküm değil. Finalistler her zaman UEFA başkanının yanına oturur." dedi.