Samanyolu Haber /Gündem / Rakel Dink'e tehdit mesajı yollamıştı /31 Mayıs 2020 20:05

Rakel Dink'e tehdit mesajı yollamıştı

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından adını yaşatmak için kurulan Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı H.A, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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Hrant Dink Vakfı'nın ölüm tehdidi içeren e-posta aldıkları bilgisini kamuoyuna duyurmasının akabinde Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan başta olmak üzere pek çok siyasi parti lideri vakfa destek açıklaması yapmıştı. 

Ölüm mesajlarını yolladığı tespit edilen H.A. Konya'da gözaltına alınmıştı. 

Konya'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen H.A, sağlık kontrolünün akabinde adliyeye sevk edildi. 

"BİR GECE ANSIZIN GELECEĞİZ"

İlk ifadesinde Azeri sevgilisinin etkisinde kaldığını iddia eden zanlı, Hrant Dink Vakfı'na gönderdiği tehdit içerikli e-postada ise Türkiye'de faili meçhul olayların kripto cümlesi olarak kabul edilen "Bir gece ansızın geleceğiz." demişti.

H.A, "Rakel Dink ve avukatı ölecek." diyerek doğrudan hedef de göstermişti.
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