Samanyolu Haber /Gündem / Tehdit ters tepti... Fırça yiyince özür diledi /23 Ağustos 2025 16:28

Tehdit ters tepti... Fırça yiyince özür diledi

'Ters kelepçe' tehdidinde bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç özür diledi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Narin Güran'ın vefatının yıldönümünde X üzerinden katıldığı bir sohbet odasında kendisine hakaret ettiğini belirttiği Mehmet Şerif Güran'a "Benim sınırım var. Seni yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim" tehdidinde bulundu. Oruç bugün geri adım atarak özür dilediğini açıkladı.

Oruç, "Son 1 senedir Narin Güran cinayetinin aydınlatılması ve masum bir çocuğun katillerinin bulunması için vicdanen kendimi bir anne, bir vatandaş olarak sorumlu saydım. Küçücük bir çocuğun katledilmesi her gece yüreğime bir kor gibi düşüyor! Bu sorumlu ve vicdani duruşum sebebiyle tarafıma yaklaşık 6 aydır onlarca iftira ve hakaret yöneltildi ve bu hukuksuz ve haksız ithamlara karşı bugüne kadar sabırla ve hukuk önünde hakkını arayan bir tavır sergiledim." dedi.

Oruç şu ifadeleri kullandı:

Narin’in katledilmesinin yıldönümünde “seni o derenin dibine gömen derebeyleri çoktan o derenin dibinde” ifadesinin geçtiği bir X mesajı paylaştım.

"BANA YAKIŞMAYAN TAVIRLA KARŞILIK VERDİM"

'Derenin dibine gömen derebeyleri' ifadesini üzerine alan bir aile bireyi, tarafıma 'kancık, soyu sopu belli değil' ifadelerini kullandı.

Bu hakaretlerde bulunan şahsa karşı öfkeme yenik düşerek, başka bir ortamda bana yakışmayan bir tavırla karşılık verdim.

"ÖZÜR DİLERİM"

Aylardır sistematik olarak devam eden ve sessizce yargı önünde hakkımı aradığım bir sürecin patlama noktasıydı. Bana yakışmayan sözlerim sebebiyle tüm kamuoyundan özür dilerim. Tarafıma yönelik sistematik olarak devam eden hakaret, iftira ve tehditlere karşı yargı yoluna başvurmaya devam edeceğim.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tehdit ters tepti... Fırça yiyince özür diledi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:59:54