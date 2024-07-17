Samanyolu Haber /Gündem / Tehditler arttı, Ayşe Ateş'in koruma sayısı 8'e çıkarıldı /17 Temmuz 2024 17:30

Tehditler arttı, Ayşe Ateş'in koruma sayısı 8'e çıkarıldı

Öldürülen eski ülkü ocakları başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e yönelik tehditlerin arttığını anlatan Timur Soykan Halk Tv'deki Haber Masası programında Ateş'le ilgili gelişmeyi aktardı.

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Halk Tv'de yayınlanan Haber Masası programında gazeteci Timur soykan, Ayşe Ateş'in koruma sayısının 6'dan 8'e çıkarıldığını açıkladı.

Soykan, Ayşe Ateş'in Ankara'daki duruşmalara 6 koruma ve çelik yelekle katıldığını hatırlattı, "Koruma sayısı 8'e çıkarılmış" dedi.

Soykan "Tehlikenin büyüklüğünden kaynaklanıyor" diye konuştu.

Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise bilirkişi raporundan bir sayfayı paylaştı.

'BU SUÇA NEDEN ORTAK OLUYORSUNUZ?'

Ateş şöyle dedi:

"Birkaç gün önce paylaştığım “Ahmet Yiğit Yıldırım’ın peşine adam taktığı tek kadın ben değilmişim” paylaşımını kaldırdım. Çünkü öğrendim ki adını vererek bilgi toplanmasını istediği kişi yetişkin değilmiş. O günlerde 8 yaşında olan bir kız çocuğuymuş.

8 yaşındaki bir kız çocuğunu kirli işlerinize alet edecek kadar ne yaşadınız?

Bunlara açık adres, anlık konum vb. gibi kişisel verileri veren şahıslara sesleniyorum:

Yarın bir gün bir çocuğun, bir kadının ya da bir başka Sinan’ın başına bir iş geldiğinde vicdanınız rahat edecek mi?

Bu suça, günaha neden ortak oluyorsunuz?"
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