Samanyolu Haber /Gündem / Tehlike Altındaki Avukatlar anlattılar /25 Ocak 2021 17:34

Tehlike Altındaki Avukatlar anlattılar

"Uluslararası Tehlike Altındaki Avukatlar Günü sebebiyle 'Lawyers in Exile' avukatlar platformu sosyal medya hesaplarında yeni bir video yayınladı

SHABER3.COM

24 Ocak günü, Uluslararası Kuruluşlar tarafından "Uluslararası Tehlike Altındaki Avukatlar Günü" olarak kabul edilmektedir.
'Lawyers in Exile' avukatlar platformu sosyal medya hesaplarından 'Türkiye'de Avukatların tehlike altında olduğu ortaya kondu


Avukatlık mesleği, hak arayışının olmazsa olmaz bir unsuru iken, avukatlar artık günümüz Türkiye’sinde savunulmaya muhtaç duruma getirildi.  Son 6 yıl ic¸inde Tu¨rkiye 2 nci kez tehlike altındaki avukatlar u¨lkesi olarak gu¨ndemde.  Türkiye'de baskı altında bulunan Avukatların bir çoğu mesleklerini yapamaz hale geldiler. 
Yurt dışında yaşamak zorunda kalan avukatlar Türkiye'de yaşadıkları hukuksuzluklarını  'Lawyers in Exile' avukatlar platformu You Tube hesabında yayınlanan videoda anlattılar 
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