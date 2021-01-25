Tehlike Altındaki Avukatlar anlattılar

'Lawyers in Exile' avukatlar platformu sosyal medya hesaplarından 'Türkiye'de Avukatların tehlike altında olduğu ortaya kondu











Avukatlık mesleği, hak arayışının olmazsa olmaz bir unsuru iken, avukatlar artık günümüz Türkiye’sinde savunulmaya muhtaç duruma getirildi. Son 6 yıl ic¸inde Tu¨rkiye 2 nci kez tehlike altındaki avukatlar u¨lkesi olarak gu¨ndemde. Türkiye'de baskı altında bulunan Avukatların bir çoğu mesleklerini yapamaz hale geldiler.

Yurt dışında yaşamak zorunda kalan avukatlar Türkiye'de yaşadıkları hukuksuzluklarını 'Lawyers in Exile' avukatlar platformu You Tube hesabında yayınlanan videoda anlattılar

24 Ocak günü, Uluslararası Kuruluşlar tarafından "Uluslararası Tehlike Altındaki Avukatlar Günü" olarak kabul edilmektedir.