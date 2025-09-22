Samanyolu Haber /Dünya / Tehlikeli gerilim: Alman ve Rus savaş jetleri karşı karşıya geldi /22 Eylül 2025 09:55

Tehlikeli gerilim: Alman ve Rus savaş jetleri karşı karşıya geldi

Almanya’nın Rus keşif uçağını Baltık Denizi’nde durdurması NATO ile Moskova arasındaki gerilimi tırmandırdı. Estonya hava sahası ikinci kez ihlal edildiği için BM Güvenlik Konseyi acil toplantıya çağrıldı. Avrupa liderleri ciddi bir çatışma riskine dikkat çekiyor.

Almanya’nın hava kuvvetleri Pazar günü Baltık Denizi üzerinde transponderini kapatıp uyarılara yanıt vermeyen bir Rus keşif uçağını engellemek için iki Eurofighter jetini havalandırdı.

Son zamanlarda sürekli NATO hava sahasını ihlala eden Rus uçakları, ittifakı alarma geçirdi. Uçak Rostock-Laage üssünden kalkarak uluslararası hava sahasında seyreden Rus uçağının rotasını kesti.

O sırada Estonya, Rus savaş uçaklarının kendi hava sahasını ikinci kez ihlal ettiğini açıklayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağıracağını duyurdu.

Avrupa’da art arda yaşanan ihlaller sebebiyle NATO, kalıcı bir çözüm arayışına girdi. ABD Başkanı Trump da ihlallerin devam etmesi halinde bizzat müdahele edeceklerini açıkladı.

AVRUPA, 'CİDDİ ÇATIŞMAYA' HAZIRLANIYOR
Cuma günü üç Rus MiG-31 savaş uçağı Finlandiya Körfezi’nde Estonya hava sahasını geçti. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna bu durumun Polonya ve Romanya’da da görülen, artan gerilimin bir parçası olduğunu söyledi.
