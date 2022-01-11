Samanyolu Haber /Gündem / Tehlikeli tırmanış: Bir Suriyeli yüzleri maskeli grup tarafından evi basılarak öldürüldü /11 Ocak 2022 16:56

Tehlikeli tırmanış: Bir Suriyeli yüzleri maskeli grup tarafından evi basılarak öldürüldü

İstanbul Bayrampaşa’daki evinde dün gece uyurken yüzleri maskeli bir grubun saldırısına uğrayan Suriye uyruklu Nail Alnaif hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Gazete Duvar'dan Fırat Bulut'un haberine göre, İstanbul Bayrampaşa’da ikamet eden Suriyeli mültecilerin, evi yüzleri kapalı bir grup tarafından basıldı. Evin kapısını kırarak ellerinde sopa ve bıçaklarla içeri giren bir grup mültecilere saldırdı.

Saldırı sırasında odasında uyuyan 19 yaşındaki Nail Alnaif’i göğsünden bıçaklayan grup, apartman girişindeki kameraları da kırdı. Cinayete ilişkin 5 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi. Olayda öldürülen Nail Alnaif'in arkadaşları saldırının gece 1-1.30 sıralarında yaşandığını, saldırgan grubu tanımadıklarını belirtti. Eve girenlerin silahlı olduğunu ve Nail Alnaif'i uyurken bıçakladıklarını belirten mülteci gençler, arkadaşlarını hastaneye götürdüklerini ancak kurtarılamadığını anlattı.

 Alnaif'in ev arkadaşları Suriye'ye dönme kararı aldıklarını belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tehlikeli tırmanış: Bir Suriyeli yüzleri maskeli grup... Sonraki Haber >>

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Hırsız itiraf etti: Çalacak bir şey bulamıyoruz

Hırsız itiraf etti: Çalacak bir şey bulamıyoruz

Dolar çıkıyor zam, iniyor yine zam

Dolar çıkıyor zam, iniyor yine zam

Çin'de yeni bir ölümcül virüs salgını mı başladı?

Çin'de yeni bir ölümcül virüs salgını mı başladı?

Destici'den tuhaf tuhaf açıklamalar!..

Destici'den tuhaf tuhaf açıklamalar!..

Esenyurt'ta Suriyeliler ve Türkler arasından büyük kavga

Esenyurt'ta Suriyeliler ve Türkler arasından büyük kavga

“Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir”

“Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir”

Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası

Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası

Navigasyonun yanılttığı kamyon asılı kaldı

Navigasyonun yanılttığı kamyon asılı kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:12:40