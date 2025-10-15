Samanyolu Haber /Gündem / Tek adam rejimi kin gütmeyi sürdürüyor: 76 Yaşındaki demans hastası tutuklandı /15 Ekim 2025 21:31

Tek adam rejimi kin gütmeyi sürdürüyor: 76 Yaşındaki demans hastası tutuklandı

Felçli ve demans hastası 76 yaşındaki Yusuf Çağlayan tutuklandı. Cezaevlerinde birçok hasta ve yaşlı mahpus bakımsızlık ve tedaviye zamanında erişemediği için ölürken bugün bir hasta daha tutuklandı.

SHABER3.COM

Yalova Çınarcık’ta, Hizmet Hareketine yönelik davalar kapsamında ceza verilen 76 yaşındaki felçli ve demans hastası Yusuf Çağlayan, Kandıra T Tipi 2 No’lu Cezaevi’ne gönderildi.

Tutuklamayı sosyal medya hesabından duyuran DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu ne hal? Böyle bir insanı nasıl cezaevine attınız? Kim bakacak ona? Adalet Bakanlığı bu duruma nasıl göz yumuyor?”

Gergerlioğlu, Çağlayan’ın ailesinden gelen mesajı da paylaştı:

“Bugün sol tarafı felçli, demans hastası olan ve Çınarcık Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 76 yaşındaki babam Yusuf Çağlayan, jandarma ekipleri tarafından Kandıra T Tipi 2 No’lu Cezaevi’ne götürüldü. Kendisi kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar kötü durumda.”
