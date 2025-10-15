Tek adam rejimi kin gütmeyi sürdürüyor: 76 Yaşındaki demans hastası tutuklandı

Yalova Çınarcık’ta, Hizmet Hareketine yönelik davalar kapsamında ceza verilen 76 yaşındaki felçli ve demans hastası Yusuf Çağlayan, Kandıra T Tipi 2 No’lu Cezaevi’ne gönderildi.



Tutuklamayı sosyal medya hesabından duyuran DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:



“Bu ne hal? Böyle bir insanı nasıl cezaevine attınız? Kim bakacak ona? Adalet Bakanlığı bu duruma nasıl göz yumuyor?”



Gergerlioğlu, Çağlayan’ın ailesinden gelen mesajı da paylaştı:



“Bugün sol tarafı felçli, demans hastası olan ve Çınarcık Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 76 yaşındaki babam Yusuf Çağlayan, jandarma ekipleri tarafından Kandıra T Tipi 2 No’lu Cezaevi’ne götürüldü. Kendisi kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar kötü durumda.”

