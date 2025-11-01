Tek Adam rejiminin hediyesi: Sosyal yardıma muhtaç hane sayısı 4,5 milyonu aştı

Bu sayı, Covid-19 salgını döneminde sosyal yardımların arttığı 2022 yılındaki 4 milyon 498 bin 852 rakamını geride bıraktı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun dört kişilik hane verisi baz alındığında, sosyal yardıma muhtaç kişi sayısı yaklaşık 18,3 milyona ulaştı.





Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan ve 2026 yılı hedeflerini içeren ‘Yıllık Program’ halkın ekonomik şartlarını ortaya koyarken, yoksulluk tablosunun resmi belgesi de oldu.Birgün’den Mustafa Bildircin‘in haberine göre; raporda yer alan verilerde sosyal yardıma muhtaç hane sayısının 2024 yılı sonunda 4 milyon 574 bin 684’e yükseldiği görüldü.Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödeyemeyenlerin sayısı da dikkat çekici düzeyde. 2023 yılında 9 milyon 21 bin 162 olan GSS borçlusu sayısı, 2024 sonunda 9 milyon 444 bin 458’e çıktı.Yıllık Program’da, devletin yaptığı kömür yardımları da yer aldı. 2024 yılı içinde 1 milyon 579 bin 863 haneye kömür yardımı yapıldığı açıklandı. Bu veri, yoksulluğun boyutlarını gözler önüne seren bir başka gösterge olarak yorumlandı.