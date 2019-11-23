Tek adamlığa referandumla 'evet' diyen Türk Halkı çark mı etti?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 1. Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı.





Burada konuşan ve 31 Mart seçimlerine gidilirken ittifak teklifini kendilerinin yaptığını anlatan Akşener, teklifi götüren taraf oldukları için pazarlık payı düştüğünü söyledi. Akşener, "Türkiye mi, partimiz mi sorusu ile karşı karşıya idik. Bizim iddiamız Türkiye'ye nefes aldırmaktı. Tek adam rejiminin ülkenin hayrına olmadığını anlatmak istedik. İYİ Parti algı operasyonlarında çatlak yaratan tek siyasi harekettir. İki aydır anket şirketleri, parlamenter sistemi vatandaşa soruyorlar. Biz ısrarla devam ederek, geri adım atmadan, akla uygun bir dille sorduğumuz için, sorulmaya başlandı. Parlamenter sistem olması gereken diyenlerin ilk aydaki oranı yüzde 52, ikinci ayda yüzde 63. Türkiye'de algıları perişan ediyorsunuz" diye konuştu.







HALK %51.2'YLE EVET DEMİŞTİ





Nisan 2017'de yapılan ve parlamenter anayasal sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında tek adam yönetimine dönüştüren referandum halk tarafından %51.2 ile kabul edilmişti.



