Tek adaylı olağanüstü CHP Kurultayı'nda gözler Kılıçdaroğlu'nda: Katılacak mı?

Kurultay davası nedeniyle kayyım riskiyle karşılaşan CHP, bugün “Darbeye ve kayyıma hayır” sloganıyla 22. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tek aday olarak kurultaya katılacak.





Kurultay davası nedeniyle kayyım tartışmalarından kurtulamayan CHP, 6 Nisan’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla yaptığı 21. Olağanüstü Kurultayı’ndan 5 ay sonra, bu kez delegelerinin çağrısıyla 22. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştirecek. “Darbeye ve kayyıma hayır” sloganıyla yapılacak kurultay, Ankara’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başlayacak.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak kurultayda, hem yönetime güven oylaması yapılacak hem de genel başkanlık ile Parti Meclisi üyelikleri için seçim gerçekleştirilecek. CHP lideri Özel’in tek aday olacağı seçimlerde, Parti Meclisi için de sadece tek bir liste çıkartılması ve oylamanın blok liste yöntemiyle yapılması bekleniyor. Parti Meclisi üyeliklerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı söyleniyor.





Partinin kurultay davasında karşılaştığı suçlamalar nedeniyle bugünkü kurultayda CHP lideri Özel’in, İstanbul delegelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve iddianamelerde adı geçen delegelerin oy kulanmayacağı belirtiliyor. Ayrıca, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve ona yakın bazı delegelerin kurultaya katılmayacağı da iddia ediliyor.





‘CHP TABANI, YÖNETİMİYLE’

Bugün yapılacak kurultaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Bu kurultay, delegelerimizin iradesiyle toplanan bir olağanüstü kurultay. Kurultay delegelerimizin bir kısmı, maddi çıkar karşılığında iradelerini değiştirdiklerine yönelik iftiralara maruz kalmışlardı. Bu iftiraları tamamen bitirmek adına bu kurultayı topluyorlar. Bir kez daha herkes görecek ki CHP kurultayları, CHP tabanının iradesini temsil eder. Tertemizdir. Kimse CHP delegelerine iftira atamaz” dedi.





Davanın CHP’ye bir siyasi operasyon olduğunu söyleyen Emir “Siyaseten bitmiş ve tükenmiş AKP’nin bize yargı üzerinden saldırmaktan başka yapacağı bir şey kalmadı. O yüzden bu yargı oyunlarını yapıyor, seçilmiş belediye başkanlarımızı tutsak ediyor, cumhurbaşkanı adayımızı hukuk dışı yolla minderin dışına itmeye çalışıyor. Ama bu kurultay, tüm bu girişimlere en net cevap olacak. CHP, hiçbir zaman olmadığı kadar bütündür. Bugün de herkes bunu görecek. Daha önceki kurultayda tercihi ne olursa olsun tüm kurultayımız ve CHP tabanı, genel başkanımız Özgür Özel’le birliktedir. Bize hukuk görüntüsü adı altında yapılan saldırıları bozacak güçte olduğumuzu herkes görecek” ifadelerini kullandı.





CHP’LİLERDEN ANITKABİR ZİYARETİ

Kurultay öncesi CHP Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki parti heyeti Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Yücel, “Memleketin içinde bulunduğu zorlu koşullar, yaşanan milli irade gaspı ve hukuk dışı uygulamalar karşısında rehber edindiğimiz cumhuriyetin kuruluş değerlerinden bir milim dahi sapmadan; açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe ilk günkü azim ve kararlılıkla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz” dedi.