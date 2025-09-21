Tek adaylı olağanüstü kurultayda Özel bütün oyları aldı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olduğu kurultayda İstanbul il delegeleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri oy kullanmadı.





Parti tüzüğündeki madde doğrultusunda Genel Başkan, 60 üyeli Parti Meclisi ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu için güven oylaması yapıldı; Özel'in isteğiyle delegeler 'güvensizlik oyu' verdi. Ardından blok liste yöntemiyle genel başkan ve parti organlarının seçimine geçildi.





ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.





Oylamada kullanılan 917 oyun 835'i geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı. Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.





OLAĞANÜSTÜ KURULTAY'DA NELER YAŞANDI?

Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, saat 10.00'da başlayan CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda anbean yaşananlar şu şekilde...





SEYİRCİ ALINMADI

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmıyor. Kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturuldu.





KILIÇDAROĞLU KATILMADI, GÜRSEL TEKİN DAVET EDİLMEDİ

İsmi ana kurultay davasından çıkabilecek "mutlak butlan" kararı ile birlikte anılan ve bazı partililerin kurultayda aday olması için çağrıda bulunduğu ve dün Özgür Özel'in arayarak bizzat davet ettiği eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya katılmadı.





CHP İstanbul İl başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ise kurultaya davet edilmedi.





HİKMET ÇETİN VE MURAT KARAYALÇIN, ÖZEL'İN YANINDAYDI

Kurultaya, önceki genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.





Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuklar, Çetin ve Karayalçın için ayrıldı.





TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARININ FOTOĞRAFLARI SALONDAYDI

CHP’nin 22. Olağanüstü "Darbeye ve Kayyuma Hayır" Kurultayı’nda tutuklu belediye başkanların fotoğrafları yer aldı.





ÖZGÜR ÖZEL SAAT 10.03 İTİBARIYLA SALONA GİRİŞ YAPTI

CHP lideri Özgür Özel, saat 10.03 itibarıyla 22. Olağanüstü Kurultay'ın yapılacağı salona giriş yaptı.





CHP lideri, salona girişte kurmaylar, delegeler ve partililerle tokalaştı.





Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özgür Özel, kurultayı açtı.





DİVAN BAŞKANI MURAT EMİR OLDU

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Divan Başkanlığı'na Grup Başkanvekili Murat Emir önerildi.





Emir oylama sonucunda Divan Başkanı olarak seçildi.





Kurultayda, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı da okundu.





İmamoğlu'nun mesajı ve kurultay gündeminin okunmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı.





BLOK LİSTE BAŞKANLIK DİVANI'NA SUNULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi için sunduğu blok liste Kurultay Başkanlık Divanı'na sunuldu.





Parti Meclisi için ilan edilen blok listede Ahmet Hakan Uyanık yerine Sercan Çığgın yer alırken, Yüksek Disiplin Kurulu için açıklanan blok listede Çankaya İlçe Başkanı seçilen Ali Balta'nın yerine Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı yer aldı.