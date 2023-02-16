Tek başına 50 milyar TL bağışlayan şahıs Türkiye'nin gündemi oldu; Gerçek farklı çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremlerde zarar gören vatandaşlara yardım için ATV, Star TV, Kanal D, Show TV, TV8, FOX TV, TRT ve Kanal 7'de ortak yayın yaptı.







"Türkiye Tek Yürek" isimli ortak yayınında 2. el otomobil satışı yapan bir bağışçının 50 milyar TL bağış yapması, duyanları şok etti. Acun Ilıcalı, daha sonradan yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.





Hamit Durmaz isimli bağışçının 50 milyar TL değil, 50 bin TL bağışladığı ortaya çıktı. Durmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tutarın yanlış anlaşıldığını açıkladı.