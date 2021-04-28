Samanyolu Haber /Gündem / Tek doz aşı Covid-19 bulaştırma riskini yarı yarıya azaltabilir /28 Nisan 2021 12:33

Tek doz aşı Covid-19 bulaştırma riskini yarı yarıya azaltabilir

Pfizer ve AstraZeneca aşıları üzerinde dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırma sonucuna göre tek doz aşının virüsün bulaşma riskini yarıya düşürebileceği belirtildi.

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İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun araştırması, tek doz Covid-19 aşısının virüsün bulaşma riskini yarıya kadar düşürebileceğini ortaya koydu. Araştırmada tek doz Pfizer ya da AstraZeneca aşısı yapılan kişilerin durumu incelendi.

Hastalananların en az üç hafta sonra virüsü aynı evde yaşadıkları kişilere bulaşma riskinin, aşı yaptırmamış kişilere kıyasla yüzde 38-yüzde 49 az olduğu belirlendi.

Koruyuculuğun aşı yapıldıktan sonra yaklaşık iki haftadan itibaren görüldüğü ve araştırmaya katılanların çoğu 60 yaşın altında olsa da bu olumlu özelliğin yaşa bağlı olarak değişmeyebildiği gözlendi.

Sonuçları değerlendiren emekli hastalık kontrol danışmanı Dr. Peter English, aşının koruyuculuk özelliğinin çok daha fazla olabileceğini belirterek araştırmanın, aşı yaptıran kişiler enfekte olsalar bile virüsü başkalarına bulaştırma ihtimallerinin daha az olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Araştırmaya 24 bin hanede yaşayan aşı yaptırmış biriyle temasta olan 57 bini aşkın kişi katıldı. Bu kişiler, aşı yaptırmamış yaklaşık bir milyon kişiyle teması olanlarla karşılaştırıldı.

YAN ETKİLERİ ZAYIF

Öte yandan başka bir araştırma, Pfizer ya da AstraZeneca aşısı yaptırdıktan sonra dört kişiden birinin hafif, kısa süreli yan etkiler yaşadığını gösterdi.

Baş ağrısı, halsizlik ve aşı yerinde hafif sızının en yaygın yan etkiler olduğu, bunların 24 saat içinde doruğa ulaştığı ve genellikle 1-2 gün sürdüğü ortaya çıktı.
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