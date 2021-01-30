Tek golle gelen galibiyet

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ilk yarının son dakikasında bulduğu golle mağlup ederek maç fazlasıyla lider oldu.

Fenerbahçe'ye zaferi getiren gol, 45'inci dakikada Enner Valencia'nın kullandığı serbest atışın direkten dönüp Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'a çarparak ağlara buluşmasıyla geldi.







Rizespor'da Fabricio Baiano 86'ncı dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Ayrıca, teknik direktör Marius Sumudica da maçın 70'inci dakikasında ikinci sarı kartını gördü ve tribüne gönderildi.





Ligde sekiz maçtır kaybetmeyen ve bu süreçte yedi kez kazanan Fenerbahçe bu sonuçla puanını 45'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşti. Rizespor ise 25 puanla 13'üncü sırada kaldı.





Fenerbahçe ligin 23'üncü haftasında Hatayspor deplasmanına çıkacak. Rizespor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.