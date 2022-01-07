Tek kat bez maske kullanıyorsanız büyük tehlike altındasınız!

Koronivürüs (Covid-19) pandemisinde en etkili varyantlardan biri olan Omicron’a karşı bilim insanlarından dikkat çeken bir uyarı geldi. Bilim insanları Omicron’dan korunmak için bez ve tek katmandan oluşan cerrahi maskelerin etkisiz olduğunu açıkladı.







YÜZE TAM OTURAN KULLANILMALI





Pek çok kişinin rahatlık ve tarz için tercih ettiği tek katmanlı bez maskeler, koronavirüs taşıyan daha büyük damlacıkları engelleyebiliyor. Ancak bulaşıcı hastalık uzmanlarına göre koronavirüs taşıyan daha küçük aerosolleri veya parçacıkları engellemede o kadar etkili değil olmuyor.





Wall Street Journal’ ın aktardığına göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) en son kılavuzu, insanların, çok katmanlı ve sıkı dokunmuş kumaş olanlar da dahil olmak üzere, yüze tam oturan ve ayarlanabilir bir burun teline sahip maskeler takmalarını tavsiye ediyor. Kılavuzda, bez maskenin altında tek kullanım bir maske takılması önerilirken, N95 maskeleri sağlık çalışanlarına bırakılması gerektiği belirtiliyor.





Ancak bu alandaki birçok profesyonel, belirli maskelerin insanları Omicron varyantından korumada diğerlerinden daha etkili olduğunu ve tek başına bez maskelerin olmadığını söyledi.





N95 ÖNERİSİ





ABD’nin en prestijli hastanelerinden bir olan Mayo Clinic, tüm hastaların ve ziyaretçilerin cerrahi maske veya N95 veya KN95 maskeleri takmasını zorunlu kıldı. San Francisco California Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Monica Gandhi, “Gerçekten koronavirüse maruz kalmak istemiyorsanız, doğru türde maske takmalısınız. Ben, ABD’de sertifikalı N95 maskelerini veya sırasıyla Çin, Güney Kore ve Avrupa sertifikalı KN95, KF94 ve FFP2 maskelerini öneriyorum. Bunlar mevcut değilse, çift maskelemeyi tavsiye ediyorum. Cerrahi maskenin üzerine bez maske takabilirsiniz” diye konuştu.



