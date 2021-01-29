Samanyolu Haber /Ekonomi / Tek kelimeyle çöküş! /29 Ocak 2021 11:29

Tek kelimeyle çöküş!

Yeni tip Koroanvirüs (Covid-19) salgının dünya turizmine büyük darbe vurduğu 2020 yılında Türkiye'nin turizm gelirleri yüzde 65 düşüşle 12 milyar dolara geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri salgında büyük darbe alan turizm sektörünün 2020 yılında yaşadığı kaybı gözler önüne serdi. 

2020 yılının tamamında turizm gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 65 düşerek, 12,06 milyar Amerikan Doları seviyesine geriledi. Gelirin 9 milyar 998 milyon 320 dolarını şahsi harcamalar, 2 milyar 60 milyon 999 bin dolarını ise paket tur harcamaları teşkil etti.

Türkiye 2019 yılında turizmden 30 milyar dolar gelir elde etmişti.

TURİST BAŞINA HARCAMA ARTTI

2019'da 666 dolar olan turist başına harcama 2020'de 762 dolara yükseldi. Gecelik ortalama harcama ise 2020'de düşüş kaydetti. 2019'da 68 dolar olan gecelik ortalama harcama 2020'de 61 dolara geriledi. 

Yabancıların ortalama gecelik harcaması 70 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 44 dolar oldu.

Turizm gelirinin yüzde 75,4'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 24,6'sı ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında dünya turizmi 1,3 trilyon dolarlık hasılat kaybı ile karşı karşıya geldi.  

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