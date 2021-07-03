Samanyolu Haber /Dünya / Tek kullanımlık plastikler artık Avrupa'da yasak /03 Temmuz 2021 11:17

Tek kullanımlık plastikler artık Avrupa'da yasak

Avrupa Birliği, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımına yasak getiriyor. Aralarında plastik çatal kaşık, torba ve çubukların da bulunduğu 10 ürünün kullanımı bugünden itibaren yasaklanıyor.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında açıklanan tek kullanımlık 10 plastik ürüne ilişkin kararı yürürlüğe koyuyor.

TRT'nin aktardığına göre bu kapsamda Almanya'da plastik tabak, çatal, kaşık ve pamuklu pipetlerin kullanımına ve satışına yasak getiriyor.

Ellerinde hala stok bulunduran işletmeler ise, stoklarını eritene kadar bu ürünleri kullanamaya devam edebilecek.

Fransız hükümeti ise plastik kullanımına ilişkin yasak kararını yıl başında yürürlüğe koydu.

AB kararına ek olarak, ülkede atık karşıtı yasa kapsamında, özellikle restoran işletmecilerinin tercih ettiği polistiren köpük kutuların kullanımı, 1 Ocak’tan bu yana yasak.

2025'e kadar yüzde 100 geri dönüştürülebilen malzemelere geçiş

Elinde ürün olan işletmecilerin stokları bitirmesi için 1 Temmuz’a kadar verilen süre de doldu. Restoranlarda köpük ambalaj kullanımı dönemi böylece sona erdi.

Yasa kapsamında 2025’e kadar tamamen yüzde 100 geri dönüştürülebilen malzemelere geçilmesi hedefleniyor.
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