Samanyolu Haber /Dünya / Tek kurşun sıkmadılar: Taliban askerleri rüşvete boğmuş /16 Ağustos 2021 15:36

Tek kurşun sıkmadılar: Taliban askerleri rüşvete boğmuş

Washington Post (WP) gazetesi, Taliban'ın 2020 yılında Afgan bürokrat ve askerlere silah bırakmaları için rüşvet verdiğini öne sürdü.

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WP'ye konuşan kaynaklar, Afgan hükümet yetkililerinin Taliban'la yapılan bu işlemleri 'ateşkes anlaşmaları' olarak gösterdiğini ancak Taliban'ın para karşılığında silah bırakmayı önerdiğini belirtti.
200 bine yakın mevcutlu Afganistan ordusu Taliban'la savaşamadı

Afgan istihbaratından bir çalışanın WP'ye anlattığına göre bazı Afgan bürokrat ve askerler sadece para talebinde bulunurken diğerleriyse Washington ile Taliban arasında yabancı birliklerin geri çekilmesini öngören bir anlaşmanın imzalanmasının ardından Taliban'la anlaştı.
İstihbarat kaynağı, birçok yetkilinin Taliban'ın kaçınılmaz olarak iktidara geri döneceğini düşündüğünü ve kazananın tarafında kendilerine bir yer sağlamaya karar verdiğini ekledi.
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