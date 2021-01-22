Tek kuruş göndermemiş!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugüne dek devlet tarafından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü işleten IC Holding ve ortaklarına ödenen bedelin yüzde 10'unun belediyeye aktarılması için harekete geçti.







3’üncü köprü için sadece 2019'da şirkete yaklaşık 3 milyar TL ödeme yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak 2020'de Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yazı göndererek ödeme miktarını sormuştu.





Karayolları, araç sayısı bilgilerini göndermiş, ancak ödeme bilgisini özel hukuk sözleşmesi hükümlerine tabi olduğu gerekçesiyle vermemişti.





637,5 MİLYON LİRADAN TEK KURUŞ BİLE AKTARILMAMIŞ





Karayolları'nın rakamlarına göre, 3'üncü köprüden 2016-2019 yılları arasında toplam 637 milyon 569 bin 910 TL geçiş ücreti geliri elde edildi.





2016 yıl eylül ayından yıl sonuna kadar 47 milyon 27 bin 268 TL, 2017'de 166 milyon 341 bin 861 TL, 2018'de 178 milyon 744 bin 196 TL, 2019'da 245 milyon 456 bin 585 TL tahsil edildi. Ancak İstanbul Büyükşehir'e tek kuruş gönderilmedi.