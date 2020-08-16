Samanyolu Haber /Gündem / Tek makyaj: 35 hasta! /16 Ağustos 2020 11:00

Tek makyaj: 35 hasta!

Ordu Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs Kriz Masası üyesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Faik Ayık, kentte bir düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 30-35 kişiye koronavirüs bulaştığını söyledi.

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Ordu'da yerel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs Kriz Masası üyesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Faik Ayık, Kovid-19 ve yayılma şekilleri hakkında bilgi verdi. Kentte en çok yayılmanın düğün, cenaze, nişan, mevlit gibi kalabalık insan topluluklarının bulunduğu etkinliklerde görüldüğünü söyledi.

Virüsün bulaşmasını örnekler vererek açıklayan Dr. Ayık, 24 Temmuz'da Altınordu ilçesinin Saraycık Mahallesi’nde yaşanan karantina uygulamasını anlatarak, “Düğün, cenaze, nişan ve mevlit gibi organizasyonlarda çok çok dikkat etmek gerektiğini, yakın temaslardan kaçınılmasını özellikle söyledik. Örnek olarak Saraycık Mahallesi’nde bir karantina uygulaması oldu. Oradaki düğünde İstanbul'dan gelen pozitif kişinin makyaj malzemesinin 20 kişi tarafından kullanılmasından dolayı yaklaşık 30-35 kişi pozitif oldu“ dedi.

Kurban Bayramı ve fındık vakaları artırdı

Başka yerlerde de benzer olayların yaşandığını belirten Dr. Faik Ayık, kurban bayramıyla insan trafiği artınca vaka sayılarının arttığını ve şimdi de fındık toplamak için gelen mevsimlik işçiler nedeniyle artışların devam ettiğini ifade etti. Dr. Ayık, maske, mesafe ve hijyenin bilinen en önemli korunma yöntemi olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.
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