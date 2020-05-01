Tek olumlu etki: Avrupa'nın havası artık tertemiz

Covid-19 salgınının önüne geçmek için Avrupa'da alınan önlemler ekonomileri yatay seyre geçirirken kömür bazlı enerji kullanımında yüzde 40 azalma oldu. Petrol bazlı enerji kullanımı ise üçte bir düştü. Bu durum kıtadaki hava kirliliğini de gözle görülür bir şekilde düşürdü.







Euronews'te yar alan habere göre CREA'nın raporunun yazarlarından Lauri Myllyvirta, "Bu durum hava kirliliği sebebi ile görülecek 11 bin ölümden kaçınılması demek." dedi.





Çalışmaya göre kömür ve petrol kullanımındaki düşüş sebebi ile havadaki nitrojen dioksid (NO2) yüzde 37 düştü. PM2.5 olarak bilinen hava kirletici küçük parçacıkların oranı da yüzde 10 azaldı.





Myllyvirta kömür, petro ve gaz yakımı ile ortaya çıkan bu toksitlerin oranının dünyanın farklı yerlerinde de aynı seviyede düştüğünü belirtti. Bu sebeple araştırmacı Myllyvirta, hava kirliliğine bağlı ölümlerdeki azalmanın daha da fazla olabileceğini aktardı.